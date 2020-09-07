Брок Леснар отказался пройти тест на допинг. Его возвращение в MMA под вопросом

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Брок Леснар отказался пройти допинг-тест, в связи с чем его возвращение в смешанные единоборства оказалось под вопросом. Об этом сообщает издание F4WOnline.
Напомним, недавно Леснар освободился от контрактных обязательств перед WWE. В связи с этим поползли слухи о его возможном возвращении в MMA.
43-летний Леснар последний поединок в смешанных единоборствах провёл в июле 2016 года. Он победил Марка Ханта единогласным решением судей, однако впоследствии был лишён её, так как тест на наличие в его организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Помимо этого на его счету 5 побед и 3 поражения.
Ранее стало известно, что в случае возвращения в MMA Леснар может подраться со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко.
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