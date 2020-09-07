Первая учительница отца Хабиба рассказала, как он устраивал бои гусей

Париза Элендулаева, первая учительница Абдулманапа Нурмагомедова, вспомнила, как он в детстве устраивал бои гусей. Напомним, 3 июля отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова скончался в возрасте 57 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
«У нас на селе люди держали гусей, и однажды я заметила, что мать своих гусей придерживает. Я спросила, в чём дело. Она говорит: «Жду, когда маленький боец уйдёт с поля боя». Сказала мне, что какой-то мальчишка травит гусей друг на друга…
Думаю: пойду посмотрю. Пришла, а бой был в разгаре. Маленький Абдулманап ведёт бой между гусаками. Увидев меня издали, гуси с криком бросились в мою сторону. Честно говоря, я боюсь гусей, поэтому в тот день убежала.
1 сентября вижу: сидит этот мучитель гусей за первой партой. Я испугалась. А вдруг он здесь, в школе, будет детей друг на друга натравливать? А вдруг сам окажется драчуном? Но он так важно и прилежно сидит. Книги, тетрадки — всё в порядке.
Во время уроков я иногда поглядывала на него. Мальчишка оказался аккуратным, отличником, память была феноменальная. Удивлял с каждым днём. Чудо-ребёнок!» — цитирует Элендулаеву Sport24.
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