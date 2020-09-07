Пётр Ян после удара Урганта бросил вызов Конору Макгрегору
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян бросил вызов бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору. Ян опубликовал в «Инстаграме» фрагмент передачи «Вечерний Ургант», где он выполнил удар ногой в голову, который принял ведущий Иван Ургант.
«Вечерний Ян. Конор Макгрегор, ты следующий», — написал россиянин на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
В июле 2020 года Пётр Ян победил бразильского бойца Жозе Алду и стал вторым чемпионом UFC из России, присоединившись к Хабибу Нурмагомедову, обладателю пояса в лёгком весе.
Напомним, недавно 32-летний Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Пётр Ян вырубил Урганта ударом ногой в голову. Видео
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