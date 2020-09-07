Россиянка Джоджуа подерётся на одном турнире с Нурмагомедовым
Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в смешанных единоборствах, следующий бой проведёт 24 октября. Её соперницей станет американка Миранда Маверик. Об этом сообщили в компании Prime Fight Management, представляющей интересы спортсменки.
Напомним, кард турнира UFC 24 октября возглавит титульный поединок за пояс в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Турнир пройдёт на «Бойцовском острове», который построили в столице ОАЭ городе Абу-Даби.
В активе Маверик семь побед и два поражения в смешанных единоборствах. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения в MMA. Последний поединок она провела в июле 2020 года, победив сабмишеном румынку Диану Белбиту.
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