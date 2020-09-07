«С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди?» Хабиб жёстко ответил критикам

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил критикам, упрекающим его в незрелищном стиле ведения боя. Напомним, одной из сильных сторон Нурмагомедова является борьба в партере.
«Моя лучшая сторона — грепплинг, контроль сверху. С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди?
Я — доминирующий чемпион. Я 12 лет в этом виде спорта. Ещё не было в истории смешанных единоборств, чтобы человек, выступающий на таком высоком уровне, так долго шёл без поражений. Думаю, это бойцовский IQ. Это то, чем я отличаюсь от тех людей, которые задают вопросы, почему я дерусь так, а не иначе. Это решаю я.
А люди если захотят, то посмотрят, не захотят — не посмотрят. Меня это абсолютно не волнует. Те, кто меня любит, посмотрят. Те, кто не любит, тоже посмотрят. Кто-то будет надеяться, что я выиграю. Кто-то будет надеяться, что я проиграю. Все знают, что я делаю. Пускай останавливают. В этом есть весь интерес», — цитируют Хабиба «Известия».
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