Нурмагомедов оценил свою форму перед боем с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.
«Уже идёт подготовка полным ходом, последние 50 дней тренируюсь усердно. 10-го числа улетим в Дубай, будем на месте тренироваться, подводить вес. Сейчас я сам себя готовлю. Хавьер Мендес с 2012 года является моим вторым тренером, он уже вылетел и находится в ОАЭ. Но после того, что случилось с отцом, я готовился сам, по нашей системе, старался нигде не сбавлять и ничего не упускать.
Сейчас моей форме я бы не поставил пятёрку, где-то четыре с минусом, в последние дни [перед боем] будет на четыре с плюсом или пять с минусом. Это 29-й мой бой, поверьте, 24-го я буду в оптимальной форме», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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