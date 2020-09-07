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Магомед Исмаилов назвал имя следующего соперника

Магомед Исмаилов назвал имя следующего соперника
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Магомед Исмаилов подтвердил, что его следующим соперником станет Крис Ханикатт, известный российским болельщикам ММА благодаря победе над Александром Шлеменко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Ранее такое предположение высказал глава лиги ACA Алексей Яценко.

В последнем поединке 34-летний Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Для Магомеда это был дебют в тяжёлом весе. На его счету 16 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Ханикатт в сентябре 2019 года единогласным решением судей победил россиянина Александра Шлеменко. Профессиональный рекорд Криса составляет 12 побед, 3 поражения, ещё один бой признан несостоявшимся.

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