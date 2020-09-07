Магомед Исмаилов назвал имя следующего соперника

Российский боец MMA Магомед Исмаилов подтвердил, что его следующим соперником станет Крис Ханикатт, известный российским болельщикам ММА благодаря победе над Александром Шлеменко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Ранее такое предположение высказал глава лиги ACA Алексей Яценко.

В последнем поединке 34-летний Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Для Магомеда это был дебют в тяжёлом весе. На его счету 16 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Ханикатт в сентябре 2019 года единогласным решением судей победил россиянина Александра Шлеменко. Профессиональный рекорд Криса составляет 12 побед, 3 поражения, ещё один бой признан несостоявшимся.