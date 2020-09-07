Хабиб назвал условие для боя с Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каком условии готов выйти в октагон с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов и Фергюсон должны были сразиться 9 мая, но из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог вылететь из России, и его заменили на Джастина Гэтжи. Фергюсон проиграл Гэтжи, который стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
«Если Фергюсон вернётся и победит топового бойца, то я готов провести с ним поединок. У меня к нему нет интереса после того, что с ним сделал Гэтжи», — рассказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Гэтжи станет следующим соперником Нурмагомедова, бойцы сразятся 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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