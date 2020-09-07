Ник Диаз готовится к возвращению в ММА в начале 2021 года
Экс-чемпион Strikeforce и бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Ник Диаз планирует вернуться в октагон в начале 2021 года. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.
«Это Ник Диаз сегодня. По словам его менеджера, его вес составляет 175-165 фунтов. Он только что завершил 14-недельную диету с соблюдением тренировочного режима. Это первый случай за четыре года, когда он сгоняет вес, сказал его менеджер. Диаз захотел провести пробную весогонку, потому что внимательно следит за предстоящими большими боями в полусреднем весе. По словам Мубенги, он 100% вернётся к боям и хочет провести поединок в начале 2021 года», — написал Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» ESPN.
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