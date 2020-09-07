Шлеменко: если Хабиб вносит интригу и хочет обыграть Гэтжи в ударном стиле — это интересно

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о том, что он лучше американца Джастина Гэтжи в ударной технике.

«Я не спорю, что по выносливости Хабиб на две головы выше Гэтжи. Тяжело найти бойца, который дышит лучше, чем Хабиб. А насчёт ударной техники сложно давать оценки, Хабиб ей практически не пользуется.



Если Хабиб сказал, что на голову выше Гэтжи в ударной технике, то это не слова на ветер. В борьбе, выносливости, добивании Хабиб однозначно выше. Если Хабиб вносит интригу и хочет выиграть Гэтжи в ударном стиле — это интересно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.