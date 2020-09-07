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Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес официально подписали контракт на поединок. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank в своём «инстаграме».

СМИ сообщали, что поединок в лёгком весе между Ломаченко и Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований американца.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести бой на две недели позже.

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