Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес официально подписали контракт на поединок. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank в своём «инстаграме».

СМИ сообщали, что поединок в лёгком весе между Ломаченко и Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований американца.



Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести бой на две недели позже.