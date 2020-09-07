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Усман Нурмагомедов примет участие в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов примет участие в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Усман Нурмагомедов примет участие в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил Хабиб Нурмагомедов.

«Усман Нурмагомедов выступит в соглавном событии вечера на турнире в Москве памяти отца. Бои будут транслироваться в прямом эфире на „Матч ТВ“. Удачи тебе, братишка, ты долго к этому шёл», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове пройдёт в Москве 9 сентября.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

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