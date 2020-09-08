Аскрен готов вернуться в ММА ради боя с Ником Диазом

Бывший боец UFC Бен Аскрен заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Ником Диазом.



«Есть парни, на которых люди будут смотреть, несмотря ни на что, даже если они не выигрывали десятилетие. Я в деле, если Ник Диаз вернётся», — написал Бен Аскрен в «Твиттере».



Сообщалось, что Диаз планирует вернуться в октагон в начале 2021 года.



Бен Аскрен дебютировал в UFC 2 марта 2019 года, перейдя в промоушен из азиатской организации ONE в обмен на бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. В дебютном поединке в UFC Аскрен одержал победу над Робби Лоулером, однако после этого потерпел два поражения: от Хорхе Масвидаля — нокаутом, от Демиана Майи — приёмом. Аскрен в разные годы был чемпионом Bellator и ONE FC. В ноябре 2019 года Аскрен объявил о завершении карьеры.