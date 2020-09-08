Харитонов может подраться с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов может провести бой по правилам бокса с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Об этом рассказал известный промоутер Владимир Хрюнов.

По словам промоутера, Емельяненко отправят предложение провести поединок с Харитоновым, если тот в ближайшие выходные победит Дэнни Уильямса. Для Сергея это будет дебют в профессиональном боксе.

«Мы планировали закончить спор между Харитоновым и Александром Емельяненко. В таком случае была бы вариативность — бой мог пройти и по правилам смешанных единоборств. Но сам Сергей желал провести поединок в стойке. К сожалению, Емельяненко потерпел поражение в своём предыдущем бою против Магомеда Исмаилова, и его схватка с Харитоновым временно потеряла актуальность.

Но в наших планах это осталось. Если Харитонову удастся блестяще выступить в поединке с Уильямсом, то мы отправим предложение Емельяненко провести бой по правилам бокса с Сергеем не позднее конца года», — цитируют Хрюнова «Известия».