Хрюнов: у Харитонова в бою с Уильямсом должно сработать что-то русское — характер, дух

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал об ожиданиях от поединка с участием россиянина Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса.
Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.
«Харитонов может добиться успеха за счёт опыта легендарного спортсмена с большим количеством проведенных боёв. А также за счёт поддержки в родных стенах огромной аудитории любителей бокса и смешанных единоборств. Харитонов по-русски своеобразен. Думаю, здесь должно сработать что-то такое русское — характер, дух.
Наверняка поединок начнётся непросто, нужно будет взять его ход в свои руки, первым нанести акцентированный удар и указать настоящее место гостям с маленького острова — Англии. Нас ждёт очень интересная драка. Я бы даже сказал, заруба», — цитируют Хрюнова «Известия».
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