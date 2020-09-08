«В якудза считали, что они друзья с Фёдором Емельяненко». Японский боец — о крахе Pride

Японский боец смешанных единоборств Энсон Инуэ рассказал, почему, по его мнению, MMA-промоушен Pride потерпел крах. Напомним, до UFC Pride был ведущим MMA-промоушеном в мире.

«Все знали, что Pride связан с якудза (японской мафией. — Прим. «Чемпионата»), что они участвуют во многих решениях. Но когда это стали публично обсуждать… Если бы главный спонсор Fuji TV не изменил отношения, это означало бы, что их полностью устраивает незаконная сторона компании и что они оказывают им поддержку.

Парни из якудза считали, что они его [Фёдора Емельяненко] друзья. Они пытались вынудить Pride платить им за бои Фёдора. Это утекло в прессу на уровне слухов, но этого было достаточно для Fuji TV, чтобы разорвать отношения с Pride. И тогда компания покатилась вниз. Это же был один из самых крупных спонсоров», — сказал Инуэ в интервью YouTube-каналу Grange TV.