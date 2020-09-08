«Подготовились отлично, готовы рвать». Харитонов — о бое с Уильямсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дэнни Уильямсом.

Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.

«Камни, брёвна, горные речки — закалка для организма. На самом деле подготовились отлично, мы готовы рвать. Мы готовились для того, чтобы показать красивый, классный поединок. Так что ждём 11 сентября, покажем всё, на что мы способны», — приводятся слова Харитонова на сайте телеканала «Рен-ТВ».