Кормье — о пощёчинах, пропущенных Имадаевым: это бьёт по гордости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился впечатлениями от поединка Мишеля Перейры с Зелимом Имадаевым на турнире UFC Fight Night 176. Американец остался под впечатлением от действий бразильца, который в ходе боя нанёс противнику несколько пощёчин.

«Он делал это прямо посреди комбинаций, он бил джебы, оверхенды и пощёчины. Я никогда не видел такого. Это не столько больно, сколько бьёт по вашей гордости. Это съедает изнутри. Когда Нэйт Диас победил Конора, он тоже пробивал пощёчины. Макгрегор тогда даже не понял, что произошло.

Когда Хабиб дрался с Макгрегором он также пытался бить пощёчины. На самом деле это действительно ужасно", — сказал Кормье в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Инстаграме».