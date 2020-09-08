Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье — о пощёчинах, пропущенных Имадаевым: это бьёт по гордости

Кормье — о пощёчинах, пропущенных Имадаевым: это бьёт по гордости
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился впечатлениями от поединка Мишеля Перейры с Зелимом Имадаевым на турнире UFC Fight Night 176. Американец остался под впечатлением от действий бразильца, который в ходе боя нанёс противнику несколько пощёчин.

«Он делал это прямо посреди комбинаций, он бил джебы, оверхенды и пощёчины. Я никогда не видел такого. Это не столько больно, сколько бьёт по вашей гордости. Это съедает изнутри. Когда Нэйт Диас победил Конора, он тоже пробивал пощёчины. Макгрегор тогда даже не понял, что произошло.

Когда Хабиб дрался с Макгрегором он также пытался бить пощёчины. На самом деле это действительно ужасно", — сказал Кормье в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Имадаеву отомстили за дерзость. Россиянин получил пощёчину и попался на приём. Видео
Поражение от Мишеля Перейры стало третьим подряд, скандальный чеченский боец может покинуть UFC.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020