В ACA опубликовали заключение Атлетической комиссии по бою Коков — Вартанян

Вчера, 7 сентября, состоялось онлайн-заседание Атлетической комиссии ACA, на повестке которого было принятие окончательного решения по бою Коков — Вартанян, который состоялся 5 сентября на АСА 110.
В результате заседания комиссия, состоящая из пяти международных судей-экспертов во главе с Хёрбом Дином, провела подробный анализ боя и судейских оценок.
В ходе заседания было отмечено, что бой был очень равным и сложным для судейства, но всё же, согласно действующим правилам Unifight rules, с минимальным преимуществом в пользу Вартаняна.
Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA судейский вердикт, по которому Эдуард Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным.
Напомним, сразу после завершения поединка основатель лиги Майрбек Хасиев заявил о готовности признать его несостоявшимся.
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