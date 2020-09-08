В ACA опубликовали заключение Атлетической комиссии по бою Коков — Вартанян

Вчера, 7 сентября, состоялось онлайн-заседание Атлетической комиссии ACA, на повестке которого было принятие окончательного решения по бою Коков — Вартанян, который состоялся 5 сентября на АСА 110.

В результате заседания комиссия, состоящая из пяти международных судей-экспертов во главе с Хёрбом Дином, провела подробный анализ боя и судейских оценок.

В ходе заседания было отмечено, что бой был очень равным и сложным для судейства, но всё же, согласно действующим правилам Unifight rules, с минимальным преимуществом в пользу Вартаняна.

Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA судейский вердикт, по которому Эдуард Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным.

Напомним, сразу после завершения поединка основатель лиги Майрбек Хасиев заявил о готовности признать его несостоявшимся.