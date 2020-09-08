Мершерт считает, что Чимаев и UFC проявили к нему неуважение

Боец UFC Джеральд Мершерт, который станет следующим соперником Хамзата Чимаева, считает, что руководство лиги и сам Чимаев проявили к нему неуважение. По словам американца, это выразилось в том, что боссы промоушена уже договариваются о следующем бое для Хамзата, подразумевая, что он в любом случае справится с Мершертом.
«Я вижу в этом неуважение. Промоушен демонстрирует неуважение, рассказывая об этом публично. Со стороны Чимаева неуважительно то, что он согласен с этим.
Пока он дрался только с Ризом Макки, который ради дебюта в лиге поднялся в полусредний вес и выглядел плохо, а также с Джоном Филиппсом, у которого были огромные проблемы с весогонкой. К тому же Филиппс не представляет опасности в борьбе.
Теперь же он будет драться со средневесом, который сильнее, больше и неплох в борьбе. Так что его планы провести бой с Дэмианом Майей после встречи со мной иначе как неуважением не назовёшь», — приводит слова Мершерта BJ Penn.
Напомним, бой Мершерт — Чимаев состоится 19 сентября. Затем лига планирует дать Хамзату бой с Демианом Майей.
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