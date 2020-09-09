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Нурмагомедов рассказал, когда не сможет выступать в лёгкой весовой категории

Нурмагомедов рассказал, когда не сможет выступать в лёгкой весовой категории
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что уже через несколько лет у него не будет возможности выступать в нынешнем дивизионе.

«Через две недели мне исполнится 32 года. Это ещё не критический возраст, но уже в 35 выступать в лёгком весе невозможно. Может, я буду принимать участие в благотворительных выступлениях. Но выступать против лучших бойцов мира в этом возрасте мне бы не хотелось. Это очень опасно для здоровья. Мне очень повезло, что за всю карьеру я не получил серьёзного ущерба. Хочется сохраниться и в 50, и в 60 лет. Мне мама всегда говорит: «Не надо драться. Зайди, аккуратно переведи, удуши и выходи. Не нужно, чтобы ты покалечил или тебя», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

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