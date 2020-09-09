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Россиянин победил на турнире претендентов UFC за 50 секунд и получил контракт с лигой

Россиянин победил на турнире претендентов UFC за 50 секунд и получил контракт с лигой
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир претендентов на подписание контрактов с UFC — Контендер-серия Даны Уайта. Ряд победителей получили приглашение выступать в лиге.

Среди них оказался россиянин Алиасхаб Хизриев, выступающий в средней весовой категории. В противостоянии с Энрике Шигемото он победил за 50 секунд, проведя удушающий приём. Это второй по скорости победный удушающий приём в истории Контендер-серии. По завершении турнира президент лиги Дана Уайт подтвердил, что Хизриев будет выступать в UFC.

В другом бою турнира ещё один россиянин Хаджимурат Бестаев не справился с Филипом Хоуэсом, проиграв тому нокаутом уже через 78 секунд после начала боя.

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