Россиянин победил на турнире претендентов UFC за 50 секунд и получил контракт с лигой
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир претендентов на подписание контрактов с UFC — Контендер-серия Даны Уайта. Ряд победителей получили приглашение выступать в лиге.
Среди них оказался россиянин Алиасхаб Хизриев, выступающий в средней весовой категории. В противостоянии с Энрике Шигемото он победил за 50 секунд, проведя удушающий приём. Это второй по скорости победный удушающий приём в истории Контендер-серии. По завершении турнира президент лиги Дана Уайт подтвердил, что Хизриев будет выступать в UFC.
В другом бою турнира ещё один россиянин Хаджимурат Бестаев не справился с Филипом Хоуэсом, проиграв тому нокаутом уже через 78 секунд после начала боя.
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