Власти Абу-Даби заявили о готовности принять реванш Нурмагомедов — Макгрегор

В Абу-Даби готовы принять матч-реванш с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом рассказал глава департамента туризма столицы ОАЭ Саид Аль-Саид.
«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить всё к турниру на высочайшем уровне», — приводит слова чиновника «РБК-Спорт».
Напомним, первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.
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