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Президент UFC ответил на обвинение в неуважении в ситуации с Чимаевым

Президент UFC ответил на обвинение в неуважении в ситуации с Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова бойца Джеральда Мершерта, который посчитал, что руководство лиги и другой боец Хамзат Чимаев проявили к нему неуважение. По словам американца, это выразилось в том, что боссы промоушена уже договариваются о следующем бое для Хамзата, подразумевая, что он в любом случае справится с Мершертом.

«Это не является неуважением к его сопернику. Он либо победит, либо проиграет. Мы ничего не можем с этим поделать. Всё зависит от него.

Я бы не сделал этого ни для кого другого, а сказал бы: расслабься, посмотрим, как ты тебе удастся провести следующий бой. Но, учитывая то, что я видел в его исполнении, мне захотелось поступить с ним именно так», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, бой Мершерт — Чимаев состоится 19 сентября. Затем лига планирует дать Хамзату бой с Демианом Майей.

Чимаев: я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!
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