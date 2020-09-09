Президент UFC ответил на обвинение в неуважении в ситуации с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова бойца Джеральда Мершерта, который посчитал, что руководство лиги и другой боец Хамзат Чимаев проявили к нему неуважение. По словам американца, это выразилось в том, что боссы промоушена уже договариваются о следующем бое для Хамзата, подразумевая, что он в любом случае справится с Мершертом.
«Это не является неуважением к его сопернику. Он либо победит, либо проиграет. Мы ничего не можем с этим поделать. Всё зависит от него.
Я бы не сделал этого ни для кого другого, а сказал бы: расслабься, посмотрим, как ты тебе удастся провести следующий бой. Но, учитывая то, что я видел в его исполнении, мне захотелось поступить с ним именно так», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, бой Мершерт — Чимаев состоится 19 сентября. Затем лига планирует дать Хамзату бой с Демианом Майей.
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