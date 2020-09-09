Чак Норрис обратился к жителям «крутейшего, самого холодного» Якутска. Видео

Знаменитый американский актёр, мастер боевых искусств Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска. Он поздравил их с Днём города, а также попросил горожан не мусорить и бережнее относиться к природе.
День города в Якутске будет отмечаться 13 сентября. Городу исполнится 388 лет.
«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днём рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — сказал Норрис.
80-летний Чак Норрис приобрёл широкую известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер», который выходил на экраны с 1993 по 2001 год.
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