Шлеменко дал прогноз на возможный реванш Хабиб — Макгрегор

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов победит бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, если матч-реванш с их участием состоится. Ранее власти Абу-Даби заявили о готовности принять такой поединок.

Первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.

«Это денежный и интересный бой. Первый поединок прошёл громко и оставил большой шум. Второй бой может быть даже более шумным. Разговоров будет много, и хороших, и плохих. Этот бой выгоден и для Конора, и для Хабиба.

Нурмагомедов подтвердит свой статус? Ему нужны большие бои, а подтверждать ничего не нужно. Я уверен, что Хабиб выиграет, как и в первом бою. Почему бы не окунуться в атмосферу шума, сумасшествия, которая творилась вокруг боя?» — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.