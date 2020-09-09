Сауль Альварес подал в суд на Оскара де ла Хойю. Сумма иска — $ 280 млн

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес подал иск в суд против промоутерской компании Golden Boy (GBP), её владельца Оскара де ла Хойи и стриминга DAZN на сумму $ 280 млн. Боксёр считает их ответственными за то, что он до сих пор не провёл в 2020 году ни одного поединка. Об этом сообщает BoxingScene.
«В DAZN намеренно срывали шоу GBP, из-за чего не были получены те деньги, которые были прописаны в контракте. По этой причине возникли значительные убытки, после того, как произошла потеря гарантированных выплат по контракту, доходов от продажи входных билетов и других доходов», — отмечается в заявлении боксёра.
Альварес стремится добиться разрешения проводить бои на других телеплатформах и в рамках шоу других промоутеров. У де ла Хойи, GBP и DAZN есть 30 дней, чтобы ответить на обвинения боксёра.
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