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Исмаилов: поражение бьёт по репутации Емельяненко. Маленький парень его деклассировал

Исмаилов: поражение бьёт по репутации Емельяненко. Маленький парень его деклассировал
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Магомед Исмаилов вспомнил победу в поединке с Александром Емельяненко. Напомним, Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде боя, состоявшегося в июле в Сочи.

«Александр Емельяненко сейчас тяжело переносит своё поражение. Обычно против него выходили супербольшие ребята, а он их вырубал, хотя они были больше него. А сейчас против него вышел такой маленький, как я. Он даже несколько раз задавался вопросом, как он будет по мне попадать.

Я знал, что это поражение будет для него большим ударом, хоть он и сказал, что это не ударит по его репутации. Как я считаю, это бьёт по его репутации как по тяжу, который всех переезжает, а тут маленький, 84-килограммовый парень, можно сказать, деклассировал его», — цитирует Исмаилова Sport24.

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