Чимаев призвал президента UFC устроить ему сразу три боя за вечер

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту, попросив того организовать ему сразу три поединка за один бойцовский вечер.

«Если мне удастся победить следующего соперника — Дана Уайт, пожалуйста, я могу сразиться с Майей, Нейтом Диасом и Ником Диасом в один и тот же вечер или хотя бы каждую неделю. Простейшие деньги в этом дивизионе», — написал боец в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что следующий поединок Чимаев проведёт 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.