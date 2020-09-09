Чимаев призвал президента UFC устроить ему сразу три боя за вечер

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту, попросив того организовать ему сразу три поединка за один бойцовский вечер.
«Если мне удастся победить следующего соперника — Дана Уайт, пожалуйста, я могу сразиться с Майей, Нейтом Диасом и Ником Диасом в один и тот же вечер или хотя бы каждую неделю. Простейшие деньги в этом дивизионе», — написал боец в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что следующий поединок Чимаев проведёт 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
- 9 сентября 2020
-
15:01
-
14:25
-
13:37
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:14
-
09:40
-
09:01
-
08:50
-
00:52
-
00:43
- 8 сентября 2020
-
23:17
-
22:29
-
21:54
-
20:28
-
19:20
-
18:44
-
17:26
-
16:14
-
15:02
-
14:05
-
13:32
-
12:04
-
11:02
-
10:00
-
09:02
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
22:59
-
21:20
-
19:58
-
17:44
-
16:12
-
15:10