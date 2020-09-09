Поветкин: в США люди на улицах спят. О чём тут можно говорить?

Временный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин сравнил уровень жизни в России и США. По его словам, сравнение оказывается не в пользу США.

«У меня были случаи ещё в начале карьеры, когда меня звали в Австралию, Германию и в Америку. Отказался.

Во-первых, я люблю Россию, хочу здесь жить и буду здесь жить. Однозначно. Меня устраивает курс, которым идёт Россия. Я люблю Россию. Когда рассказывают, мол, вот там так хорошо… Да вы там не жили, вы не знаете.

Вот Америка эта… Вот смотришь – там люди на улицах спят, о чём тут можно говорить? Или наших встречаешь, которые там давно живут, — у них на глазах чуть ли не слёзы: как там в России? Видно, что они скучают. Где родился, там и пригодился», — рассказал боксёр в интервью YouTube-каналу Metametrica.