Поветкин: в США люди на улицах спят. О чём тут можно говорить?

Временный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин сравнил уровень жизни в России и США. По его словам, сравнение оказывается не в пользу США.
«У меня были случаи ещё в начале карьеры, когда меня звали в Австралию, Германию и в Америку. Отказался.
Во-первых, я люблю Россию, хочу здесь жить и буду здесь жить. Однозначно. Меня устраивает курс, которым идёт Россия. Я люблю Россию. Когда рассказывают, мол, вот там так хорошо… Да вы там не жили, вы не знаете.
Вот Америка эта… Вот смотришь – там люди на улицах спят, о чём тут можно говорить? Или наших встречаешь, которые там давно живут, — у них на глазах чуть ли не слёзы: как там в России? Видно, что они скучают. Где родился, там и пригодился», — рассказал боксёр в интервью YouTube-каналу Metametrica.
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