Кормье — UFC: поставьте Ник Диаза против Леона Эдвардса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Ник Диаз может встретиться с Леоном Эдвардсом.



«Поставьте Ник Диаза против Леона Эдвардса. Это будет отличный бой, и если Ник сумеет остановить серию побед Эдвардса, то, возможно, он получит титульный поединок. Нужно организовать такой бой. Не стоит задвигать Леона, пусть он получит крупный бой», — рассказал Даниэль Кормье на шоу Ариэля Хельвани.



Ранее Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион Strikeforce и бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Ник Диаз планирует вернуться в октагон в начале 2021 года. По словам Хельвани, Диаз сосредоточен на тренировках.



Ранее Леон Эдвардс остался недоволен новостью о реванше между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.