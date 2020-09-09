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Кормье — UFC: поставьте Ник Диаза против Леона Эдвардса

Кормье — UFC: поставьте Ник Диаза против Леона Эдвардса
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Ник Диаз может встретиться с Леоном Эдвардсом.

«Поставьте Ник Диаза против Леона Эдвардса. Это будет отличный бой, и если Ник сумеет остановить серию побед Эдвардса, то, возможно, он получит титульный поединок. Нужно организовать такой бой. Не стоит задвигать Леона, пусть он получит крупный бой», — рассказал Даниэль Кормье на шоу Ариэля Хельвани.

Ранее Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион Strikeforce и бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Ник Диаз планирует вернуться в октагон в начале 2021 года. По словам Хельвани, Диаз сосредоточен на тренировках.

Ранее Леон Эдвардс остался недоволен новостью о реванше между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.

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