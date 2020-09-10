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Пётр Ян: следующим соперником на 95 процентов будет Стерлинг

Пётр Ян: следующим соперником на 95 процентов будет Стерлинг
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян заявил, что планирует как минимум трижды защитить титул. Ян отметил, что следующим его соперником должен стать Алджамейн Стерлинг.

«У меня в планах хотя бы раза 3 защитить титул в легчайшем весе. Сделаю эту задачу, а потом посмотрим, буду ли менять весовую категорию.

Соперники? Ориентировочно есть понимание, что хотелось бы выступить в декабре. Соперником на 95 процентов будет Стерлинг. Контракта пока нет, но в принципе нам без разницы, с кем выступать и кого бить», — цитирует Яна Sportbox.

В июле 2020 года Пётр Ян победил бразильского бойца Жозе Алду и стал вторым чемпионом UFC из России, присоединившись к Хабибу Нурмагомедову, обладателю пояса в лёгком весе.

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