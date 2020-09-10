Усман Нурмагомедов одержал победу над Святославом Шабановым

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал победу на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Соперником Усмана был Святослав Шабанов.



После конкурентнонго первого раунда, во втором Усман Нурмагомедов нанёс сопернику травму ноги, после чего поединок полностью перешёл под контроль Усмана. В середине второго раунда судья по просьбе Шабанова остановил поединок, победа досталась Усману Нурмагомедову. Для Усмана этот успех стал 11-м в 11 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



Ожидается, что утрниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова будут ежегодными.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

