Минеев нокаутировал Ермекова на турнире памяти отца Хабиба. Видео

Российский боец MMA Владимир Минеев одержал победу в поединке с представителем Казахстана Дауреном Ермековым. Бой возглавил кард турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

В «Инстаграме» опубликовали видео последних секунд поединка, в котором Минеев одержал победу техническим нокаутом.

Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте fightnights.

Минеев стал чемпионом FNG в среднем весе. На его счету 14 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Ермекова 14 побед и 5 поражений.

Ожидается, что турниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова будут ежегодными.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

Скоро в кинотеатрах выйдет боевик «Русский рейд», в котором Владимир Минеев играет одну из главных ролей. Посмотреть его можно будет уже с 1 октября.