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«Хищники на месте». Исмаилов показал фото с Махачевым и Тухуговым

«Хищники на месте». Исмаилов показал фото с Махачевым и Тухуговым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с другими бойцами MMA Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым, выступающими в UFC. Махачев и Тухугов входят в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, снимок сделан в ходе турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоялся вчера, 9 сентября.

«Хищники на месте, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Мои следующие гости на подкасте MMaga SHOW. Они, правда, пока не в курсе», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Напомним, кард турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова возглавил поединок Владимира Минеева и Даурена Ермекова. Россиянин победил представителя Казахстана техническим нокаутом и после боя вызвал на поединок Исмаилова.

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