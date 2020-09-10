Президент UFC пообещал удобное время начала боя Хабиб — Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт пообещал, что титульный бой за пояс в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи начнётся в удобное для Европы время. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.
«Время начала боя будет подходящим (для европейской аудитории. — Прим. «Чемпионата»). Поединок начнётся днём (по американскому времени. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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