«У него высыпания не потому, что рубашку не меняет». Минеев намекнул на допинг у Исмаилова

Российский боец MMA Владимир Минеев намекнул, что его потенциальный соперник Магомед Исмаилов употребляет допинг. При этом Минеев заверил, что не будет требовать допинг-контроля, если удастся организовать реванш с Минеевым.

Напомним, в октябре 2018 года поединок бойцов закончился вничью.

«Буду ли я настаивать на допинг-контроле перед нашим реваншем? Нет. Я считаю, что был лучше его тогда и буду лучше его в следующий раз. Думаю, всем понятно, что его высыпания на спине не от того, что он рубашку не меняет.

Мага в космосе? А я здесь, рядом с вами, на Земле. Я чемпион Fight Nights. Этим всё сказано», — цитирует Минеева Sport24.

Вчера, 9 сентября, Минеев победил Даурена Ермекова техническим нокаутом и стал чемпионом FNG в среднем весе.