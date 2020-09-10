«У него высыпания не потому, что рубашку не меняет». Минеев намекнул на допинг у Исмаилова
Российский боец MMA Владимир Минеев намекнул, что его потенциальный соперник Магомед Исмаилов употребляет допинг. При этом Минеев заверил, что не будет требовать допинг-контроля, если удастся организовать реванш с Минеевым.
Напомним, в октябре 2018 года поединок бойцов закончился вничью.
«Буду ли я настаивать на допинг-контроле перед нашим реваншем? Нет. Я считаю, что был лучше его тогда и буду лучше его в следующий раз. Думаю, всем понятно, что его высыпания на спине не от того, что он рубашку не меняет.
Мага в космосе? А я здесь, рядом с вами, на Земле. Я чемпион Fight Nights. Этим всё сказано», — цитирует Минеева Sport24.
Вчера, 9 сентября, Минеев победил Даурена Ермекова техническим нокаутом и стал чемпионом FNG в среднем весе.
«Ни рыба ни мясо». Исмаилов посмеялся над Минеевым, который вызвал его на бой
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