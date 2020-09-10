Хабиб дал интервью Исмаилову и ответил на вопросы о Гэтжи и Макгрегоре

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал интервью бойцу MMA Магомеду Исмаилову, они пообщались в ходе турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Видеозапись разговора Исмаилов опубликовал в своём YouTube-канале.

Хабиб ответил на вопрос Магомеда о бое с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.

«Вот эта дорога, в которой он будет стараться не переводить себя в партер, — она заберёт у него очень много сил. Чем больше он будет сопротивляться, тем больше он будет уставать.

Он не дышит, ты же согласен? Он борется, но не дышит. Это же не борьба два по два, это пять по пять [раундов]», — сказал Нурмагомедов.

Также он признал, что Гэтжи для него сейчас опаснее Тони Фергюсона и Конора Макгрегора.

«Из них самый опасный Гэтжи. Время Фергюсона прошло, а насчёт другого — о чём там разговаривать?» — добавил он.