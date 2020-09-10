Нурмагомедов — Исмаилову: за твой бой мне ещё трёх баранов должны

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему до сих пор не отдали трёх баранов, на которых он поспорил, сделав ставку на поединок средневеса Магомеда Исмаилова и тяжеловеса Александра Емельяненко. Напомним, 24 июля Исмаилов, ради этого боя поднявшийся в тяжёлый вес, победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде поединка номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).

«За твой бой мне ещё три барана должны. Тот, кто должен мне баранов, — он тебе сам объяснит. Три барана я поставил на то, что ты не выиграешь, а выиграешь доминацией», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Исмаилова.

Также Нурмагомедов ответил на вопросы о Джастине Гэтжи и Коноре Макгрегоре.