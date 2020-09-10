Уильямс — о бое с Харитоновым: MMA и бокс — разные вещи. Завтра это станет очевидно
Американский боксёр Дэнни Уильямс поделился ожиданиями от поединка с российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.
Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.
«Настроен завтра на борьбу. Уверен, поединок будет зрелищным.
Единоборства и бокс — это разные вещи. Думаю, завтра эта разница станет очевидной», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Что касается Харитонова, то он заявил, что намерен порвать соперника.
Харитонов пообещал порвать Уильямса на ринге
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