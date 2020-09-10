«Сами знаете для чего». Хрюнов подарил счёты сопернику Чудинова

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов подарил счёты Умару Садику, который завтра, 11 сентября, сразится с Фёдором Чудиновым на боксёрском турнире в Химках. Промоутер намекнул, что счёты понадобятся Садику для того, чтобы он не потерял счёт ударам, которые будет наносить Чудинов.

«Всегда нужно приукрашивать свой маленький остров по сравнению с большой страной. Умар занимался бухгалтерией и умеет считать.

Знаю, что поединок будет непростой, хочу подарить ему счёты — сами знаете для чего», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Промоутер выполнил обещание и подарил Садику счёты.

«Мы отлично подготовлены и настроены на борьбу. Те, кто придёт, не будут разочарованы. Самый высокий уровень бокса показывают британские спортсмены. Чудинов — прекрасный парень.

Тем, кто не видел моих боёв, могу сказать: я на самом высоком уровне профессионализма. Прежде всего призываю вас: будьте хорошо настроены к Чудинову. Когда я выиграю, вы должны проявить к нему сами понимаете какое отношение», — сказал Садик.