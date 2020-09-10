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Стали известны результаты взвешивания Харитонова и Уильямса

Стали известны результаты взвешивания Харитонова и Уильямса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 10 сентября, состоялась церемония взвешивания в преддверии боксёрского поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса. Харитонов показал на весах 127 кг, Уильямс — 113 кг. Таким образом, россиянин оказался на 14 кг тяжелее соперника.

Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец же, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.

Видео церемонии взвешивания:

Ранее Харитонов заявил, что порвёт Уильямса на ринге.

Харитонов пообещал порвать Уильямса на ринге
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