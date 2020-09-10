Чимаев встретился с Даной Уайтом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с президентом UFC Даной Уайтом.
«Наконец-то мне удалось встретиться с легендой Даной Уайтом и провести с ним немного времени. У меня прекрасное будущее, я мотивирован больше, чем когда-либо. Спасибо всем в UFC, что пригласили меня», — написал Хамзат Чимаев в своём «инстаграме».
Напомним, ранее стало известно, что следующий поединок Чимаев проведёт 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
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