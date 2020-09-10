Чимаев: Хабиб размотает Гэтжи и финиширует его в третьем-четвёртом раунде

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на поединок российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи.
«Хабиб размотает Гэтжи и финиширует его в третьем-четвёртом раунде. Все думают, что Гэтжи сложный соперник для Хабиба, но я так не думаю. Хабиб для него слишком выносливый и слишком мощный», — сказал Чимаев в прямом эфире в «инстаграме» UFC Russia.
Напомним, Чимаев проведёт поединок 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
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