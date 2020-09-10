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Анкалаев и Куцелаба проведут реванш в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи

Анкалаев и Куцелаба проведут реванш в андеркарде боя Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок бойцов UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой состоится на турнире UFC 254, сообщает BJ Penn. Это будет уже четвёртая попытка организовать их реванш. Впервые соперники встретились в феврале 2020 года. На турнире в Норфолке (штат Вирджиния, США) россиянин одержал досрочную, но спорную победу. По мнению Куцелабы, рефери остановил бой преждевременно.

После этого стороны согласились на реванш. Сначала планировалось, что соперники встретятся в апреле, но турнир, на котором они должны были выступить, сорвался из-за коронавируса. Ожидалось, что Анкалаев и Куцелаба проведут реванш 15 августа, но у молдаванина диагностировали COVID-19. Схватку перенесли на 29 августа, но за несколько часов до начала шоу бой снова отменили из-за коронавируса.

Напомним, главным событием турнира UFC 254 станет бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Шоу состоится 24 октября.

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