Чимаев — о следующем сопернике: у него рекорд почти как у Лобова

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал слова своего следующего соперника Джеральда Миршерта, который выразил уверенность в своей победе в грядущем противостоянии. Чимаев напомнил, что ещё никому не проигрывал, а также нелестно высказался о профессиональном рекорде американца.

«Я не видел последнее интервью Миршерта. Если он считает, что может легко остановить меня, то почему раньше ни у кого не получилось?



Я посмотрел последний бой Миршерта. По-моему, его там вырубили. Посмотрим, что получится. Я не верю в опыт. Если мужчина хочет драться, то опыт никак не влияет, нужно просто делать своё дело. У него даже если бы было сто боёв, то ничего бы не изменилось. У Миршерта рекорд почти как у Лобова, победы чередуются с поражениями», — рассказал Чимаев в прямом эфире, во время интервью UFC Russia в «Инстаграме».