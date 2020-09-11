Тяжеловес Романов получил бой на турнире UFC за три дня до его проведения

Молдавский тяжеловес Александр Романов, чей дебют в UFC откладывался уже несколько раз, выступит на предстоящему турнире сильнейшей лиги мира, сообщаает MMAJunkie. Соперником Александра станет ещё один дебютант промоушена Роке Мартинес, который последние три года выступал в японском промоушене Rizin.
О схватке Романов — Мартинес договорились менее чем за трое суток до проведения шоу. Бой пройдёт в предварительном карде турнира UFC Fight Night 177.
Напомним, что Романов должен был дебютировать в UFC ещё в июле в поединке с Марчином Тыбурой, но тогда схватка сорвалась из-за коронавируса. Вторую попытку выступить в UFC сорвал также COVID-19, за несколько часов до боя на турнире UFC Fight Night 176 положительный результат на вирус дал тест соперника Романова Маркос Рожерио да Лимы.
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