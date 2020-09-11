Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Порье сообщил, что не подерётся с Фергюсоном на турнире UFC 254

Порье сообщил, что не подерётся с Фергюсоном на турнире UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье сообщил, что не будет драться с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября 2020 года. В этот день промоушен проведёт масштабное шоу UFC 254, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.

«UFC и я не пришли к соглашению», — приводит слова Порье ESPN.

Напомним, Тони Фергюсон предыдущий поединок провёл в мае, на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он досрочно уступил Джастину Гэтжи и лишился возможности во второй раз в карьере завоевать титул временного чемпиона. Что касается Порье, последний раз он бился в июне и решением судей одолел Дэна Хукера.

UFC 254: Хабиб подерётся с Гэтжи в фантастических декорациях «Бойцовского острова». LIVE!
На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020