Порье сообщил, что не подерётся с Фергюсоном на турнире UFC 254
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье сообщил, что не будет драться с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября 2020 года. В этот день промоушен проведёт масштабное шоу UFC 254, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.
«UFC и я не пришли к соглашению», — приводит слова Порье ESPN.
Напомним, Тони Фергюсон предыдущий поединок провёл в мае, на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он досрочно уступил Джастину Гэтжи и лишился возможности во второй раз в карьере завоевать титул временного чемпиона. Что касается Порье, последний раз он бился в июне и решением судей одолел Дэна Хукера.
UFC 254: Хабиб подерётся с Гэтжи в фантастических декорациях «Бойцовского острова». LIVE!
На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.
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