Харитонов признался, что не сможет бить Тайсона в полную силу

Российский боец MMA Сергей Харитонов сказал, что испытывает огромное уважение к легендарному боксёру Майку Тайсону — настолько, что не сможет бить его в полную силу, если выйдет с ним на ринг. Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможности организации боксёрского поединка Харитонов — Тайсон.

«Перспектива встретиться с Майком Тайсоном реальна. Но я открыто скажу: если поединок с Майком Тайсоном когда-нибудь и состоится, во что я прям на все сто процентов не верю, этот бой будет в 14-16-унциевых перчатках. Во-вторых, формат боя будет укороченным – где-то четыре раунда.

В-третьих, даже если бой состоится, то я не смогу бить Майка Тайсона с той силой, с которой я бы хотел провести поединок. У меня к нему большое уважение. Человек в таком возрасте выходит боксировать. Хотя его жизненный путь был своеобразным… Есть люди, которые исправляются, а есть те, кто не исправляется. Судя по последним годам, Майк Тайсон ведёт себя правильно и достойно», — цитирует Харитонова «Р-Спорт».