Махачев: не советую Царукяну упоминать нас с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, ответил Арману Царукяну. Ранее Царукян заявил, что победил бы Махачева в реванше и что у него даже есть шансы в поединке с обладателем пояса UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, в апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единоласным решением судей.

«Не советовал бы ему нас где-то упоминать, чтобы себя раскрутить. Пусть раскручивает себя другими способами.

Мне смешно. Пусть говорит, хочет быть на слуху, у него два выигранных боя в UFC, одно поражение… Я ему посоветую делами, а не словами доказывать», — приводит слова Махачева «Спорт-экспресс».

На счету 23-летнего Царукяна 15 побед и 2 поражения в MMA.